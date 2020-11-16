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Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel kilolu olduğu yıllardaki estetiksiz hali ile gündem oldu. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel'in eski mayolu pozları şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...

16.11.2020 13:08 - Son Güncelleme: 16.11.2020 13:24
Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

Instagram pozları ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel kilolu olduğu yıllardaki estetiksiz hali ile sosyal medya gündeminde .26 yaşındaki Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı.

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Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali ve ünlülerin en doğal halleri...

Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

Muazzez Ersoy

Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı
Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı
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