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Hande boy boy paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Hande boy boy paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
22.04.2023 14:42 - Son Güncelleme: 22.04.2023 14:43

OTOMATİK OYNAT

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Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. Bir yanda bunlar olurken çiftimiz bir yandan da adeta dünya turu yapıyor. Soluğu sürekli bir şehir alan çift bu kez İtalya'nın Bologna şehrini seçti. Hande Erçel'in pozları sosyal medyayı salladı.

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