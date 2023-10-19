Her gün yeni bir vahşete imza atan ve savaş suçu işleyen işgalci İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı kan donduran saldırı sonucu hastanede 500 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Hayata tutunmak için hastaneye sığınan yüzlerce sivilin şehit olduğu katliamın ardından birçok ülkede binlerce insan protestolar için sokaklara döküldü.

Sanat camiasından da güçlü sesler yükseldi. Birçok Türk ünlü isim Gazze'deki soykırıma lanet yağdırdı.

Ünlü isimler gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" derken şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu.

Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı.

Şarkıcı Linet'in bu vicdan dışı davranışına tepki yağdı. Katliama sessiz kalan Linet'e sosyal medya kullanıcılarından "Bu vicdansızlığı unutmayacağız" yorumları geldi.

Tepkiler üzerine çark eden şarkıcı Linet son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Linet'in o açıklaması: "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım.

Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım.

Bizler bu topraklarda Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık.

Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum.

Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir.

Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında.

Savaşın kazananı olmaz.

Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz!

Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz.

Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.

Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır.

Tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.