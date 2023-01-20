Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Bergüzar Korel’den önce Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Ergenç, özellikle 2009 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Ali, Han, Leyla adında üç evladı olan çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Halit Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan ve Seksenler ile Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan eski eşi...
20.01.2023 19:17 - Son Güncelleme: 20.01.2023 19:17
Kara Melek dizisinde Kürşat rolünü üstlenerek dizi oyunculuğuna başlayan Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine girdi.
Bunun üzerine magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.
Halit Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.