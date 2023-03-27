RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!

Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
27.03.2023 08:20 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:22

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90'lı yılların çocuk yıldızı...

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir anda hayatı değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi. Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncunun, bu dönem kariyeri gibi özel hayatı da hareketliydi. Ural, 17'sindeyken kendisini yıllardır kabul etmeyen babası Selçuk Ural'un velayetine geçti. Ünlü oyuncu 20'lerine geldiğinde ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Ural, yıllarca hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...

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