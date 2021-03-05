Hakan Taşıyan'dan son dakika haberi geldi! Organ nakli gerçekleşen Hakan Taşıyan'ın son hali...

Hakan Taşıyan'dan son dakika haberi geldi! Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ve son hali merak ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli yapıldı. Birkaç gün içinde kız kardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtilen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. İşte sevenlerinin duasıyla ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın son hali...