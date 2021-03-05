Güzel oyuncu Cansu Dere’nin makyajsız pozunu görenler şoke oldu!

40 yaşında olan ve doğum yapan Sinem Kobal'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler inanamadı. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrolde yer alan Cansu Dere, birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile beğeni topladı ama sonrasında yıllar önceki halini paylaşınca görenler gözlerine inanamadı.