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Uraz Kaygılaroğlu Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!

Uraz Kaygılaroğlu Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!
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Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!! Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren ve geçtiğimiz aylarda diziden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı. Arnavutköy’de yürüyüş yaparken muhabirleri karşısında gören Berrak Tüzünataç magazin muhabirlerine aşkı inkar etmedi. Bu gelişmeden sonra Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Böylelikle Uraz – Berrak aşkı tescillenmiş oldu.


Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren ve geçtiğimiz aylarda diziden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı nihayet buldu. Adı kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç'la anılan yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.

İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi.

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Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sonrası "ilanı aşk" yapıldı denildi. Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile ayrılmış ve adi pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.

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