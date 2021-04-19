Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme: 'Mumla arıyordur' Sadakat testi ilişkiyi bitirmişti...

Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme! Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise üçlüsü hakkında ortaya atılan iddialar gündemde şok etkisi yaratırken Ebru Gündeş ile 2005 yılında nişanlanan Hakan Altun Instagram paylaşımıyla eski aşkı yeniden gün yüzüne çıkarttı. Altun'un paylaşımı sosyal medyada, "Ebru Gündeş'e gönderme" şeklinde yorumlandı. Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalı hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Hakan Altun ile Ebru Gündeş aşkı da merak konusu oldu.