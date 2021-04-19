Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme: 'Mumla arıyordur' Sadakat testi ilişkiyi bitirmişti...
Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme! Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise üçlüsü hakkında ortaya atılan iddialar gündemde şok etkisi yaratırken Ebru Gündeş ile 2005 yılında nişanlanan Hakan Altun Instagram paylaşımıyla eski aşkı yeniden gün yüzüne çıkarttı. Altun'un paylaşımı sosyal medyada, "Ebru Gündeş'e gönderme" şeklinde yorumlandı. Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalı hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Hakan Altun ile Ebru Gündeş aşkı da merak konusu oldu.
'MUMLA ARIYORDUR'
Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme! Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış, gerekçe olarak ise eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını ifade etmişti.
Hürriyet'in haberine göre; İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir 'falcı'... Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gidiyor. ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde 'Hadise' ile karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul'a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından 'sıkıştırılıyor.'