Hakan Altun'dan eski nişanlısı Ebru Gündeş'e bomba gönderme: 'Mumla arıyordur' Sadakat testi ilişkiyi bitirmişti...

Hürriyet'in haberine göre; İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir 'falcı'... Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gidiyor. ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde 'Hadise' ile karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul'a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından 'sıkıştırılıyor.'



