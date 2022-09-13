Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde son durum! 'Boşanma aşamasındalar' derken bomba görüntü ortaya çıktı

İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci derken Hadise - Mehmet Dinçerler çifti gündemden düşmüyor. Doğum gününde Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük vardı ancak Hadise kutlama esnasında videolarda görünmedi. Bu durum 'Hadise neden yok?' 'Aralarında bir problem mi var?' sorularına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Hadise, sahnesinde gözyaşlarına hakim olamamış ve o anlar 'Hadise hamile mi?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Ardından parmağında yüzük olmaması dikkat çekmiş ve ünlü şarkıcının evliliğinde kriz yaşandığı ileri sürülmüştü.

Yaşananların ardından iş insanı Dinçerler'in yeni mekan açılışında yine Hadise ortalıkta görünmedi ve bu kez Dinçerler'in de parmağında yüzük olmaması dikkat çekti.

Dedikodular hızla yayılmaya başladı, Hadise'nin evi terk ettiği bile konuşuldu. Hatta Bircan Bali öyle bir iddia ortaya attı ki yer yerinden oynadı.

"HAMİLE DEĞİLİM"

İddiaların ardından önce Hadise sessizliğini bozdu ve bu kadar özel bir durum hakkında açıklama yapmaktan rahatsız olduğunu dile getirerek hamile olmadığını, hiçbir şekilde de tedavi görmediğini belirtti.

HADİSE NEDEN AĞLADI?

Ve Hadise yeniden sahnede. Kadıköy'de sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı, ağlama nedenini açıkladı. Küçük bir ameliyat geçirdiği sırada 'Küçük bir yol' şarkısıyla tanıştığını belirten Hadise, bu şarkıda hala çok etkilendiğini ifade etti.

Daha sonra konuya Seren Serengil de dahil oldu ve Hadise ile Murda ikilisini hedef aldı. Birlikte düet yapan ikilinin sahne dansını samimi bulan ve "Hiç kimsenin kocası karısıyla yapışık bedende dans etmesini kabul etmez!" yorumu yapan Seren'in sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hadise - Mehmet çiftiyle ilgili yorumlar bir bir sıralanırken gerçek dün gece ortaya çıktı. Ne yüzük, ne ayrı ev, ne de küslük! Hadise ile Mehmet Dinçerler dün akşam ailece Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın doğum gününü kutladı. Önce yemek yiyen ardından da pasta kesen Dinçerler ailesi gayet mutlu bir şekilde geceyi sonlandırdı.Mehmet Dinçerler'in sosyal medyada paylaştığı bu görüntülerde Hadise'nin yüzü görünmese de sarı saçı, kırmızı ojesi ve dövme detayı her şeyi ele verdi. Üstelik yüzük de parmakta…

Ancak ardından bomba bir gelişme yaşandı. Dinçerler kısa bir süre videoyu sosyal medyadan kaldırdı. Peki neden? Boşanma iddiasıyla gündeme geldikleri sırada Dinçerler, eşi Hadise'nin sosyal medya paylaşımını da beğenmişti.

Üzerine dün gece paylaştığı videoyu silmesi 'Gündemde kalmak için miydi her şey?' sorusunu akıllara getiriyor.