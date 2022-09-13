Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde son durum! ’Boşanma aşamasındalar’ derken her detay gerçeği ele verdi işte bomba görüntü!

Doğum gününde Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük vardı ancak Hadise kutlama esnasında videolarda görünmedi. Bu durum 'Hadise neden yok?' 'Aralarında bir problem mi var?' sorularına neden oldu.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'DEN BOMBA GÖRÜNTÜ - VİDEO