Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde son durum! 'Boşanma aşamasındalar' derken her detay gerçeği ele verdi işte bomba görüntü!
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde son durum! 'Boşanma aşamasındalar' derken her detay gerçeği ele verdi. Son günlerin en çok konuşulan çifti şüphesiz Hadise ile Mehmet Dinçerler... Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Hadise ile Mehmet Dinçerler, önce yüzükleri çıkarmasıyla ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çiftin evliliğine dair Hadise konserlerinde bir ipucu arandı, yeni açılış yapan Dinçerler ise adım adım takip edildi. Büyük bir aşk yaşayan yeni evli çiftin arasında neler olup bittiği merak konusu olurken, ağzı olan konuştu hatta Hadise'nin hamile olduğu bile iddia edildi. İzmir konserinde önce ağlayan ardından da yüzüğü çıkardığı fark edilen Hadise'nin kurduğu her cümlede bir ima arandı ancak bomba sonunda patladı. Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan bomba görüntüleri ele aldı. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde son durum ve ortaya çıkan o görüntü!
13.09.2022 14:40 - Son Güncelleme: 13.09.2022 14:43
Doğum gününde Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük vardı ancak Hadise kutlama esnasında videolarda görünmedi. Bu durum 'Hadise neden yok?' 'Aralarında bir problem mi var?' sorularına neden oldu.
HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'DEN BOMBA GÖRÜNTÜ - VİDEO
Geçtiğimiz günlerde de Hadise, sahnesinde gözyaşlarına hakim olamamış ve o anlar 'Hadise hamile mi?' sorusunu da beraberinde getirmişti.