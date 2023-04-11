Asrın felaketinin ardından maddi ve manevi elinden gelen tüm desteği veren Hadise, sözünü tuttu. Sadece Türkiye değil Hollanda ve Belçika'da depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyalarına katılan ünlü popçu, "Deprem bölgesine gidip oradakilere bir nebze de olsa moral vermek istiyorum" demişti.





Sözlerinin arkasında duran Hadise, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF ile birlikte yola düşecek. Ünlü popçu, 12 Nisan'da 12 Nisan'da Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesini ziyaret edecek.