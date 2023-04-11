RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde |VİDEO

Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde |VİDEO

Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde |VİDEO
11.04.2023 10:35

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
6 ayda 33 kilo verdiren Zerrin...
Magazin 00:42
Emrah'ın sır gibi sakladığı...
Magazin 00:10
Engin Akyürek’in eski hali...
Magazin 00:59
Safiye Soyman'ın son...
Magazin 03:40
Dilan Çiçek Deniz ile...
Magazin 01:14
Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz...
Magazin 00:25
Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik...
Magazin 03:33
Şehsuvar Aktaş'ın, yangında...
Magazin 00:14
Süleyman Çakır'ın ölüm...
Magazin 01:15
Yıldız Tilbe’nin kızına bakın!...
Magazin 03:35
"Gerçekleri öğrenin Safiye...
Magazin 00:25
Ali Sadi hık demiş babasının...

Depremdeki maddi yardımlarından sonra ‘Bölgeye gideceğim’ diyen Hadise, sözlerinin arkasında durdu. Ünlü popçu, 12 Nisan’da UNICEF ile beraber bölgeye gidiyor.

Magazin Videoları

Asrın felaketinin ardından maddi ve manevi elinden gelen tüm desteği veren Hadise, sözünü tuttu. Sadece Türkiye değil Hollanda ve Belçika'da depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyalarına katılan ünlü popçu, "Deprem bölgesine gidip oradakilere bir nebze de olsa moral vermek istiyorum" demişti.



Sözlerinin arkasında duran Hadise, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF ile birlikte yola düşecek. Ünlü popçu, 12 Nisan'da 12 Nisan'da Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesini ziyaret edecek.

SON DAKİKA