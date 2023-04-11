Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Gelin - kayınvalide arasında neler olup bittiği merak edilirken ünlü türkücü Alişan günler sonra ilk kez merak edilen sorulara yanıt verdi. 2 çocuk annesi Buse Varol doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili Alişan bakın neler söyledi.