Hadise ile Aslı Enver arasında neler oluyor? Aslı'nın restine Hadise kayıtsız kaldı! 17.02.2020 17:12

Hadise ile Aslı Enver arasında sular durulmuyor. O Ses Türkiye jüri üyelerinden olan Hadise'nin adı bir başka jüri üyesi olan meslektaşı ve aynı zamanda Aslı Enver'in sevgilisi olan Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmış, Aslı Enver ise Hadise hakkında,"Çok iyi bir arkadaş" demişti. Sevgililer gününe saatler kala 200 kişiyi Instagram hesabından silen Aslı Enver, Hadise'yi de sildi. Peki sonra neler oldu? İşte Aslı Enver - Hadise arasında yaşananlar...

KİŞİLERİN KENDİ TERCİHİDİR

Hadise "Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten" dedi.Aslı Enver'e, Murat Boz ile aşk yaşadığı 2016-2019 arasında defalarca "Hadise ile Murat'ın yakınlığından rahatsız mısınız?" diye sorulmuş, Enver ise Hadise'nin harika bir arkadaş olduğundan söz etmişti.Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hâlâ takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. Ama Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte.