Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı

Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı

Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı
25.02.2021 13:16
Ana Sayfa 00:49
Global Power '2021 Askeri Güç...
Ana Sayfa 00:40
Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun...
Ana Sayfa 02:41
Kremlin Sözcüsü Peskov:...
Ana Sayfa 00:54
Manken Özge Ulusoy'un yıllar...
Ana Sayfa 11:00
Ordudan Paşinyan'a istifa...
Ana Sayfa 07:55
Müge Anlı canlı yayında Osman...
Ana Sayfa 00:15
Altın fiyatları ne oldu! İşte...
Ana Sayfa 00:40
Güzel oyuncu Selin Genç’in...
Ana Sayfa 00:45
Kurtlar Vadisi’nin Zaza...
Ana Sayfa 02:16
Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan...
Ana Sayfa 08:32
Edebali’den Urfa'nın Fethi...
Ana Sayfa 04:13
Tuana o anları anlattı

Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Özellikle de Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu'nun son hali...Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.


Magazin Videoları