Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı

Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Özellikle de Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu'nun son hali...Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.