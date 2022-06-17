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Güzel oyuncu Leyla Feray’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş…

Güzel oyuncu Leyla Feray’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş…
17.06.2022 00:11 - Son Güncelleme: 17.06.2022 00:18

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Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi bakın kim! Kadrosunda; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Dizide Pera karakterini canlandıran Leyla Feray ise bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle oyunculuğa profesyonel anlamda ilk adımı atan Feray'ın hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Feray'ın annesinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Leyla Feray'ın annesinin bir dönem komedyen Cem Yılmaz'la büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Leyla Feray'ın kendisinden de ünlü olan annesi kimmiş...

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! Kızından da ünlü çıktı! Duyan inanamadı meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Leyla Feray ve annesi Lal Dedeoğlu

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