Filozof Atakan’dan yıllar sonra ilk paylaşım

10 yaşında okuduğu felsefe kitaplarıyla tanınan Atakan Kayalar, 16 yaşında sosyal medyaya adım attı. Uzun süren sessizliğini bozan Kayalar, artık içerik üreticisi olarak takipçileriyle buluşacak.

GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti
Dev kamyon metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Güngören’de feci ölüm: Servis minibüsüne çarpıp beton mikserinin altında kaldı!
