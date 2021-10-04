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Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü oyuncuymuş! Bir dönem en yakın arkadaşının sevgilisiydi

Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü oyuncuymuş! Bir dönem en yakın arkadaşının sevgilisiydi
04.10.2021 17:04
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Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 34 yaşında olan güzel oyuncu 700 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Sezonun kapanmasının ardından soluğu tatilde alan Açelya Topaloğlu'nun tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor. Açelya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu yayınladı ve sevgilisinin kim olduğunu merak edenler bu soruya yanıt bulmuş oldu. Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi ayrıca bir dönem yakın arkadaş olduğu Serenay Aktaş'ın da eski sevgilisi...


Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü oyuncuymuş! Bir dönem en yakın arkadaşının sevgilisiydi

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