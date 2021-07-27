Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu'dan sevgilisiyle aşk dolu poz! Bir dönem en yakın arkadaşının sevgilisiydi

Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 34 yaşında olan güzel oyuncu 700 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Sezonun kapanmasının ardından soluğu tatilde alan Açelya Topaloğlu'nun tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor. Açelya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu yayınladı. Yakın arkadaşı Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi olan o ünlü oyuncuyla aşk yaşayan Açelya Topaloğlu'nun bozuna beğeni ve yorum yağdı.