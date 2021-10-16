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Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli çıktı!

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli çıktı!
16.10.2021 22:09
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Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz günlerde babasının vefat haberini sosyal medya hesabında duyurmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuya başsağlığı dileyerek destek olmuştu. Babasının acı haberiyle sarsılan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılmazkaya'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Meltem Yılmazkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın memleketi…

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