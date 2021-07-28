Gülben Ergen’den cesur paylaşımlar! Mayolu pozuna beğeni yağmuru… Şarkıcı Gülben Ergen, özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Derin yırtmaçlı ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergen, son olarak mayolu bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen'in 'Renkleri sevdiğim doğrudur' notunu düştüğü paylaşımı binlerce beğeni alırken, iddialı pozu geçtiğimiz günlerde paylaşımlarını eleştiren Seren Serengil'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Gülben Ergen'in 'Seren Serengil'e inat' dedirten o paylaşımı...