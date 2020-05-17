"Görücü usulü ile evlenirim" diyen Hakan Peker, oğluyla dikkat çekti!

17.05.2020 12:20

Hakan Peker'in oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! 59 yaşındaki Hakan Peker, 90'ların pop sanatçıları denince akla gelen isimler arasında. Geçirdiği estetik operasyonları nedeni ile yaşını hiç göstermeyen Hakan Peker, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında, görücü usulü ile evlenebileceğini belirtti. Magazin dünyasında çok konuşulan bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcının özel hayatı mercek altına alındı. Hakan Peker'in 37 yaşında bir oğlu olduğunu görenler şoke oldu. İşte Hakan Peker'in oğlu Burak Peker...

Hakan Peker, oğluyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Hakan Peker, görücü usulü evliliğe sıcak baktığını söyleyerek dikkat çekti. Yaptığı açıklamanın ardından internette özel hayatı araştırılan 59 yaşındaki Hakan Peker'in 37 yaşında oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte Hakan Peker başta olmak üzere ünlülerin çocukları...