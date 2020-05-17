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Hakan Peker'in oğluna bakın! İşte 90'ların unutulmaz ismi Hakan Peker'in oğlu Burak...

Hakan Peker'in oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! 59 yaşındaki Hakan Peker, 90'ların pop sanatçıları denince akla gelen isimler arasında. Geçirdiği estetik operasyonları nedeni ile yaşını hiç göstermeyen Hakan Peker, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında, görücü usulü ile evlenebileceğini belirtti. Magazin dünyasında çok konuşulan bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcının özel hayatı mercek altına alındı. Hakan Peker'in 37 yaşında bir oğlu olduğunu görenler şoke oldu. İşte Hakan Peker'in oğlu Burak Peker...

17.05.2020 11:48 - Son Güncelleme: 17.05.2020 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





