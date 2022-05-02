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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın sevgilisi o iş insanı! Bakın kim çıktı! Ramazan'la evlilik yolunda ilk adımı attı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın sevgilisi o iş insanı! Bakın kim çıktı! Ramazan'la evlilik yolunda ilk adımı attı
02.05.2022 13:13

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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri sevgilisi. Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın gerçekte hayattaki sevgilisi bakın kim çıktı. Hem de kendisinden 15 yaş büyük.

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Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan, 1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi. Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendinden 15 yaş büyük iş insanına kaptırdı. Bakın o isim kim.

HAZAL ÇAĞLAR VE SEVGİLİSİ ATİLLA BİNGÖL

"Gönül Dağı"nda "Asuman" karakterine hayat veren Hazal Çağlar, aradığı mutluluğu buldu. Çağlar'ın yeni bir birlikteliğe yelken açtığı öğrenildi. Hazal Çağlar, iş insanı Atilla Bingöl'le aşk yaşıyor. 41 yaşındaki Atilla Bingöl, 2000 yılında çalışma hayatına atıldı. Birçok restoranı bulunan Atilla Bingöl, ayrıca lojistik şirketi sahibi.

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