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Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşımı! Duru güzelliğiyle nefes kesti

Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşımı! Duru güzelliğiyle nefes kesti
01.12.2021 09:57
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Gökçe Bahadır'dan yatak odası paylaşım! Yaprak Dökümü ile adını duyuran Gökçe Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan Bahadır, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Yatakta boylu boyunca uzanan Bahadır, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

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