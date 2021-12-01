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Haberler Magazin Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Gökçe Bahadır'dan yatak odası paylaşım! Yaprak Dökümü ile adını duyuran Gökçe Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan Bahadır, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Yatakta boylu boyunca uzanan Bahadır, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

01.12.2021 01:44 - Son Güncelleme: 01.12.2021 01:44
Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan Bahadır, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Bir dergi çekimine katılan ünlü oyuncu, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gökçe Bahadır’dan yatak odası paylaşım! Boylu boyunca uzandı sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı sallayan Bahadır, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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