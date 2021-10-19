Haberler Magazin Videoları Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası! "Teklifi kabul etsem..."

Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası! "Teklifi kabul etsem..."

Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası! "Teklifi kabul etsem..."
19.10.2021 10:36
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Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası gündeme bomba gibi düştü. 'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu belirten Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyledi. Yıldız'a, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. İşte detaylar...

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