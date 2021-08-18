'Gedikli Tahsin' Masterchef Tahsin MasterChef'ten önce de vermiş fırına! Herkes Tahsin Küçük'ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy'un....

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların ana kadroya kalmak için ter döktüğü final turunun 2.grubunda beklentilerin en üst seviyede olduğu isimlerden biri de Tahsin Küçük. Ana kadroya seçilen yarışmacıların 3.grubunda yer alan Tahsin Küçük, yer aldığı grupta ana kadroya giren ilk isim olmuştu. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor....

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Daha şimdiden bazı isimler sivrildi bile. Onlardan biri de 23 yaşındaki yarışmacı Tahsin Küçük. Gerek iddialı açıklamaları gerekse diğer yarışmacılarla atışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tahsin Küçük hakkında bakın ortaya neler çıktı neler.

Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.

İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu. İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük'ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı. Meğerse çok önceden Acun Ilıcalı'yla çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı'yla olan geçmişi de herkesi şaşırttı.

Masterchef 2021'de görünen ve sosyal medyada da küçük denemeyecek bir kitlesi olan Tahsin Küçük kendinden emin sözleriyle gündeme vurdu. ''Bu neyine güveniyor'' diye soran izleyiciler için Tahsin Küçük araştırması yapıldı ve varılan sonuç herkesi şaşırttı.

Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösteren Tahsin Küçük'ün ilk yarışmasının Masterchef olmadığı öğrenildi.

Kendinden emin tavırlarıyla stüdyoda rüzgar estiren Tahsin Küçük'ün deneyimleri ortaya çıktı.

TV8 Kanalında yayınlanan ''Ver Fırına'' isimli yarışmada da yer alan Tahsin Küçük bu defa başarması gerektiğine inanıyor.