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Haberler Magazin Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı'nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük'ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy'un...

Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı'nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük'ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy'un...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların ana kadroya kalmak için ter döktüğü final turunun 2.grubunda beklentilerin en üst seviyede olduğu isimlerden biri de Tahsin Küçük. Ana kadroya seçilen yarışmacıların 3.grubunda yer alan Tahsin Küçük, yer aldığı grupta ana kadroya giren ilk isim olmuştu. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor...

18.08.2021 11:14 - Son Güncelleme: 18.08.2021 12:27
Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı’nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük’ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy’un...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Daha şimdiden bazı isimler sivrildi bile. Onlardan biri de 23 yaşındaki yarışmacı Tahsin Küçük. Gerek iddialı açıklamaları gerekse diğer yarışmacılarla atışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tahsin Küçük hakkında bakın ortaya neler çıktı neler.

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Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı’nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük’ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy’un...

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, final turu ile devam ediyor.

Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı’nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük’ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy’un...

Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.

Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı’nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük’ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy’un...

İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu. İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük'ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

Masterchef Tahsin çıka çıka Acun Ilıcalı’nın gediklisi çıktı! Herkes dik kafalı Tahsin Küçük’ü hafife aldı ama Burcu Esmersoy’un...

Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.

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