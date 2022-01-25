Haberler Magazin Videoları Fitil ateşlendi! Survivor Nisa'dan eski aşkı Barış Murat Yağcı'ya el hareketi! Ayrılık sonrası kameralar önünde ilk kapışma!

Fitil ateşlendi! Survivor Nisa'dan eski aşkı Barış Murat Yağcı'ya el hareketi! Ayrılık sonrası kameralar önünde ilk kapışma!

Fitil ateşlendi! Survivor Nisa'dan eski aşkı Barış Murat Yağcı'ya el hareketi! Ayrılık sonrası kameralar önünde ilk kapışma!
25.01.2022 14:40

OTOMATİK OYNAT

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Survivor Nisa'dan eski aşkı Barış Murat Yağcı'ya el hareketi! Survivor 2022 All Star 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın tartışması damga vurdu. Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Survivor 2022 All Star yarışmasında farklı takımlarda bulunan eski aşıklar yeniden aynı ortamda olunca atışma kaçınılmaz oldu. İşte tartışmanın kıvılcımını ateşleyen yüksek gerilim dolu o anlar...

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