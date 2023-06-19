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Filiz Akın müjdeyi duyurdu! Hem son hali hem lüks evi dikkat çekti

Filiz Akın müjdeyi duyurdu! Hem son hali hem lüks evi dikkat çekti
19.06.2023 10:35

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Geçen haftalarda konuya ilişkin paylaşımda bulunan Akın, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen hala iyileşmiş değilim" demişti. Kırmızılar içinde çektiği görüntüleri yayınlayan 80 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı. Kırmızılar içinde müjdeli haberi duyuran Akın'ın hem son hali hem de zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Harika görünüyorsunuz" dedi. İşte o paylaşım...

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

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