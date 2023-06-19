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80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Geçen haftalarda konuya ilişkin paylaşımda bulunan Akın, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen hala iyileşmiş değilim" demişti. Kırmızılar içinde çektiği görüntüleri yayınlayan 80 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı. Kırmızılar içinde müjdeli haberi duyuran Akın'ın hem son hali hem de zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Harika görünüyorsunuz" dedi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
19.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:20
80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü Filiz Akın, hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

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80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündem olan Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat oldu.

80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

Ancak oyuncu geçen haftalarda yaptığı bir paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Akın, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen, hala iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

80 yaşındaki usta oyuncudan konuya ilişkin yeni bir paylaşım geldi. İyileştiğini müjdeleyen Akın, "İyileşme keyfim devam ediyor. Sizlere iyilik dilekleriz gibi güzel bir hafta ve iyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

80’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kırmızılar içinde müjdeyi duyurdu! “Harika görünüyorsunuz” Hem son hali hem de lüks evi dikkat çekti

Kırmızılar içinde çektiği görüntüleri yayınlayan 80 yaşındaki oyuncunun son hali de dikkat çekti.

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