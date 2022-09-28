Filiz Akın ''günümüz aydın olsun'' deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti:

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının dört yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, Karateci Kız, Güzel Şoför, Yumurcak ve Küçük Sevgilim adlı filmleriyle hafızalara kazındı. Yeteneği kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren ünlü oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam yıldızı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son halini yayınlayan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın o paylaşımı...