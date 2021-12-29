Kemal Gülman, önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli'yle havalimanında görüntülendi.







Eski eşi Feryal Gülman'ın 'Zina' nedeniyle açtığı dava 8 yılın ardından karara bağlanmıştı.







Feryal Gülman'a 30 milyon maddi 30 milyon manevi tazminat ödemeye kararı çıkan dava sonucu Kemal Gülman'ın keyifsiz hali dikkat çekti.







Sevgilisiyle aynı arabada dış hatlar terminaline gelen Kemal Gülman, ilk olarak sevgilisini araçtan indirdi.







Bavulunu eline alan Eda Cideli, havalimanına yalnız başına gireceği sırada aracından inen Kemal Gülman, sevgilisinin arkasından gelmeyi tercih etti.







Eda Cideli'ye davanın sonuçlandığı hatırlatılınca, "Hiçbir şey söylemeyeceğim, teşekkürler" diye konuştu.







Kemal Gülman'a nasılsınız sorusuna,"Ben iyiyim, bugün hiçbir beyanat yok" şeklinde cevapladı.







Yılbaşı tatilini Avrupa'da sevgilisiyle geçireceğini söyleyen Kemal Gülman'a 60 milyon ödeme yükümlüğü olduğu dava sonucuna itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı sorulunca, "Hiçbir şey söyleyemeyeceğim" dedi.







Mahkeme eski eşinizi haklı buldu sözlerine Kemal Gürman, sessiz kalırken sevgilisi Eda Cideli'nin ardından havalimanına giriş yaptı.







YAN YANA YÜRÜMEDİLER

Kemal Gülman ve 58 yaş küçük aşkı Eda Cideli, birbirlerine mesafeli olarak yürümeyi tercih etti.