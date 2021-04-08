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Fazla kilolarından kurtulan Duygu Özaslan, süper minisiyle poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı

Fazla kilolarından kurtulan Duygu Özaslan, süper minisiyle poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
08.04.2021 13:46
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Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son haliyle çok konuşuldu. Yağda yumurtaya "sunny side up" diyerek uzun süre gündem olduktan sonra Instagram hesabında yaptığı suluk reklamıyla alay konusu olan Duygu Özaslan, şimdi ise verdiği kilolarla dikkat çekti. 'Bulimia Nervoza' hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla çok konuşulan fenomen isim, fazla kilolarından kurtuldu. Son haliyle hayranlarını şaşkına çeviren Özaslan adeta iğne ipliğe döndü. İşte Duygu Özaslan'ın son hali…


YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bikinili fotoğrafları herkesi şoke etmişti. Bu karelerin ardından 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklayan Özaslan, kilo vermeye başladığını takipçileriyle paylaşıp kendini spora vermişti.

Sporla zayıflayan Duygu Özaslan pozlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık reklam için yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan Duygu Özaslan son olarak süper minili elbisesiyle bir pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

"Doğum günümü şimdiden kutlamaya başlayabilir miyiz 10 gün kaldı da" notuyla verdiği pozu paylaşan Özaslan beğeni topladı.

Bazı takipçileri ünlü ismin bu mesajını markalardan hediye gelmesi için bilerek yaptığını düşünürken bazıları ile zayıfladığını göstermek için yaptığını söyledi.

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