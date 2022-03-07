Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya Paris'i komşu kapısı yaptı! Geceliği 120 bin TL'lik otelde...

Emir Sarıgül ile evli olduğu dönemde Burak Kaya ile yaşadığı yasak aşkla gündem olan Fatoş Altınbaş ile Kaya ilişkisi tam gaz devam ediyor...







İkili, yasak aşk iddiasını her ne kadar "Dostluğumuz, evliliklerimiz bittikten sonra aşka dönüştü" diyerek inkar etse de kimseyi inandıramadı.







Kulislerde dolaşan dedikodulara göre; birçok sosyetik kadın, Fatoş Altınbaş'a cephe aldı.







Burak Kaya ile beraberliğini bu nedenle gözlerden uzak yaşamak zorunda kalan Altınbaş, çareyi 'sınır ötesi kaçamaklar'da buldu.







GECELİĞİ 120 BİN TL'LİK OTEL

Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, hafta sonunu Fransa'da geçirdi.







4 Mart Cuma günü saat 13.15'te dördüncü sıradaki koltuklarla Paris'e uçan olay ikili, geceliği 120 bin TL'lik bir otelde konakladı.







Paris seyahatinden paylaşımlar yapan Fatoş Altınbaş, sevgilisi Burak Kaya'nın olduğu bir kareyi paylaşırken ise iş adamının yüzünü kalp emojileriyle gizlemeyi tercih etti.







Altınbaş'ın bu ilginç tavrı, "İlişkisini gözler önünde yaşamaya yüzü yok" yorumlarını beraberinde getirdi...