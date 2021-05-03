RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen’in kırmızı elbiseli paylaşımı hayranlarını mest etti!

Fahriye Evcen’in kırmızı elbiseli paylaşımı hayranlarını mest etti!
03.05.2021 18:35
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Instagram'ı yaktı geçti! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini büyüledi. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Evcen'in takipçileri, "Buralar alev aldı", "Muhteşemsin" gibi yorumlarda bulundu. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...


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