Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit'ten ayrılıyor mu? Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Boşanma açıklaması geldi

Evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında önceki gün "Boşanacaklar" iddiası çıktı.

2017 yılında görkemli bir düğünle Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı.

Mutlu birlikteliklerini sık sık Instagram'dan gözler önüne seren ikili hakkındaki iddialar, bir anda kulaktan kulağa yayıldı. Bu söylentiler ünlü çiftin hayranlarını üzdü.





Kimileri ağlamaya başladı, kimileri de "Ne olur yalan olsun" diye dualar etti. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaya Fahriye Evcen, gerekli cevabı paylaştığı bir fotoğrafla verdi.





Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la çekilmiş bir karesini "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum" notuyla paylaştı.

Dedikodulara kapak niteliğindeki bu poz, sevenlerini mutlu etti. Haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarını böylelikle yalanlayan Evcen ile Özçivit'in sevenleri de rahat bir nefes aldı.