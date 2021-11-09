Haberler Magazin Videoları Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit'ten ayrılıyor mu? Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Boşanma açıklaması geldi

Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit'ten ayrılıyor mu? Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Boşanma açıklaması geldi

Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit'ten ayrılıyor mu? Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Boşanma açıklaması geldi
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacakları iddiası günlerdir magazin gündemini meşgul ediyordu. Ünlü çiftin boşanacakları yönünde haberler çıkmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan çiftten açıklama geldi. Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına yanıt verdi. TRT'de yayın hayatına başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen, dizinin 1. bölümünün yayınlanmasına yakın bir fotoğraf paylaştı.

Magazin Videoları

Evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında önceki gün "Boşanacaklar" iddiası çıktı.

2017 yılında görkemli bir düğünle Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı.

Mutlu birlikteliklerini sık sık Instagram'dan gözler önüne seren ikili hakkındaki iddialar, bir anda kulaktan kulağa yayıldı. Bu söylentiler ünlü çiftin hayranlarını üzdü.



Kimileri ağlamaya başladı, kimileri de "Ne olur yalan olsun" diye dualar etti. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaya Fahriye Evcen, gerekli cevabı paylaştığı bir fotoğrafla verdi.



Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la çekilmiş bir karesini "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum" notuyla paylaştı.


Özçivit'in de aynı paylaşımı yapması dikkat çekti.

Dedikodulara kapak niteliğindeki bu poz, sevenlerini mutlu etti. Haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarını böylelikle yalanlayan Evcen ile Özçivit'in sevenleri de rahat bir nefes aldı.

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