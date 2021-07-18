Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin tatil pozlarına beğeni yağdı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Orhan- Şengül Eren çiftine can veren Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete, tatilde bir araya geldi. Dizideki tatlı atışmalarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ikiliden Fadik Sevin Atasoy, partneri ile verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete'nin tatil pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncuların birlikte verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un Cüneyt Mete ile yaptığı o paylaşım...