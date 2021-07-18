Haberler Video Magazin Videoları Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin tatil pozlarına beğeni yağdı

Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin tatil pozlarına beğeni yağdı

Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin tatil pozlarına beğeni yağdı
18.07.2021 01:51 - Son Güncelleme: 18.07.2021 01:53
Ana Sayfa 00:23
büyükbaş kurbanlık ekiplere...
Ana Sayfa 06:06
Büyükşen çiftinin çocukları...
Ana Sayfa 00:49
Fulya Zenginer’in eşi bakın...
Ana Sayfa 00:14
Selin Yeninci tatilden...
Ana Sayfa 03:55
CHP'li Kaftancıoğlu'nun...
Ana Sayfa 01:17
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Doğa...
Ana Sayfa 00:31
BAYKAR paylaştı! 'Bayram...
Ana Sayfa 00:24
Hadise’nin tatil pozları...
Ana Sayfa 01:44
Başkan Erdoğan Erzurum’da...
Ana Sayfa 00:30
Pınar Altuğ cesur tatil...
Ana Sayfa 00:24
Alina Boz’dan tatil...
Ana Sayfa 00:10
Vedat Muriqi’yi eleştiren...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Orhan- Şengül Eren çiftine can veren Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete, tatilde bir araya geldi. Dizideki tatlı atışmalarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ikiliden Fadik Sevin Atasoy, partneri ile verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete'nin tatil pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncuların birlikte verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un Cüneyt Mete ile yaptığı o paylaşım...


Magazin Videoları