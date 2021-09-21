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Ezgi Sertel'den kötü haber! Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Ezgi Sertel'den kötü haber! Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu!
21.09.2021 17:05
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ve ikizleriyle mutluluk pozları veriyordu... Ezgi Sertel'den kötü haber geldi. Ünlü sunucu Ezgi Sertel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. İlk olarak 2006 yılında karşımıza çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türkiye'de yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri. Bu kadar uzun süredir ekranlarda olan bir dizi olarak kadrosuna pek çok insan girdi, çıktı. Onlardan biri Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu. Diziye sonradan dahil olan giren Ozan Çobanoğlu yine kendisi gibi ekranlarda gördüğümüz bir yüz olan Ezgi Sertel ile evli. Sosyal medyada sık sık ikiz bebekleri ile paylaşımlarda bulunan ve mutlulukları ile sevenlerini de mutlu eden ünlü çiftten Ezgi Serten, kötü haberle gündeme geldi.


Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ve ikizleriyle mutluluk pozları veriyordu... Ezgi Sertel'den kötü haber, sosyal medyadan duyurdu!

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