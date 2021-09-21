Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ve ikizleriyle mutluluk pozları veriyordu... Ezgi Sertel’den kötü haber, sosyal medyadan duyurdu!

"BİRİCİK BABAM YOĞUN BAKIMDA"

Ünlü sunucu, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ezgi Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Sertel, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Takipçileri ise "Geçmiş olsun" mesajları ile Ezgi Sertel'e destek oldu.