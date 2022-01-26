Ezgi Mola taciz olayı nedir? Ezgi Mola'nın başı yıllar önce birlikte rol aldığı reklam partneri ile dertte. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman'dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Taciz haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra sosyal medyada binlerce kişi #ezgimolayalnızdeğildir hashtag'iyle ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı.