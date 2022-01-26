Haberler Magazin Videoları Ezgi Mola taciz olayı nedir? Müzisyen Kemal Kahraman'dan ünlü oyuncuya 6 yıllık taciz ve tehdit: ''Seni geberteceğim''

Ezgi Mola taciz olayı nedir? Müzisyen Kemal Kahraman'dan ünlü oyuncuya 6 yıllık taciz ve tehdit: ''Seni geberteceğim''

Ezgi Mola taciz olayı nedir? Müzisyen Kemal Kahraman'dan ünlü oyuncuya 6 yıllık taciz ve tehdit: ''Seni geberteceğim''
26.01.2022 15:40

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Ezgi Mola taciz olayı nedir? Ezgi Mola'nın başı yıllar önce birlikte rol aldığı reklam partneri ile dertte. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman'dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Taciz haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra sosyal medyada binlerce kişi #ezgimolayalnızdeğildir hashtag'iyle ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

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Ezgi Mola, 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

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