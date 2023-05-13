Haberler Magazin Videoları Ezgi Eyüboğlu paylaştı! Gören hayran kaldı: “Evin çok güzel...”

Ezgi Eyüboğlu paylaştı! Gören hayran kaldı: “Evin çok güzel...”

Ezgi Eyüboğlu paylaştı! Gören hayran kaldı: “Evin çok güzel...”
13.05.2023 21:54

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:13
Petek Dinçöz’ün son haline...
Magazin 00:20
Esra Erol'un doğum günü...
Magazin 00:20
5 aylık hamile olan Nazlı...
Magazin 00:11
Eda Erol ablası Esra Erol’u...
Magazin 00:32
Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli...
Magazin 04:08
Mehmet Altıntuğ hakkında bomba...
Magazin 00:12
Mersin’de konser veren şarkıcı...
Magazin 00:09
Çağla Şıkel 800 metrekarelik 9...
Magazin 00:50
Bergüzar Korel ile Halit...
Magazin 00:15
7 aylık hamile olan Aslı...
Magazin 01:13
Ezgi Mola ile Mustafa...
Magazin 03:11
Bircan Bali’den İbrahim...

2011 yılında ATV’de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol alarak profesyonel anlamda oyunculuğa adım atan Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan ve son olarak Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Eyüboğlu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Evinden paylaşım yapan Eyüboğlu’na bir takipçisi “Evin çok güzel!” yorumunda bulundu. İşte Ezgi Eyüboğlu’nun o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA