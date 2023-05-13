Ezgi Eyüboğlu paylaştı! Gören hayran kaldı: “Evin çok güzel...”

2011 yılında ATV’de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol alarak profesyonel anlamda oyunculuğa adım atan Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan ve son olarak Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Eyüboğlu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Evinden paylaşım yapan Eyüboğlu’na bir takipçisi “Evin çok güzel!” yorumunda bulundu. İşte Ezgi Eyüboğlu’nun o paylaşımı...