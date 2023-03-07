Ebru Şallı’nın ilk göz ağrı Beren Tan son haliyle ortalığı kasıp kavurdu!

10 yaşındaki oğlu Pars'ı 3 yıl önce lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı, acı kaybın ardından en büyük teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu. Ebru Şallı'nın ilk göz ağrısı bugün yeni yaşını kutladı. Ünlü model, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan'ın doğum gününe özel paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. Oğlunun pozlarını yayınlayan Şallı, "İyi ki'm Berom" ifadelerini kullandı. Koca delikanlı olan Beren Tan'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. Tan için "Mankenlere taş çıkarır", "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı.