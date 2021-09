Evrim değil, Plastik Cerrahi mucizesi! Hande Erçel’in estetiksiz hali görenleri şaşırttı! Parayı bulunca yüzünü değiştirmiş

Evrim değil, Plastik Cerrahi mucizesi! Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Erçel bir süre iddiaları reddetse de aşk kısa bir sonra kesinleşmişti. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Sadece Erçel kardeşler değil, Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi de fenomen. Gözler bu kadar üstlerinde olunca gün geçmiyor ki yeni bir şey çıkmasın haklarında. Onlardan biri de sosyal medyadaki bu video oldu. Bunun Adı Evrim adlı bir sosyal medya hesabında yayınlanan bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Plastik cerrahi sağ olsun Hande Erçel'in estetiksiz hali harıl harıl doktor arattırıyor! Hande parayı bulunca yüzü değiştirmiş... Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.