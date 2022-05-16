Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana'ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club'ın sahibi Mehmet Birgen, üçüncü eşi Dilek Birgen'den 2016'da boşanmıştı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından olan Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.Mehmet Birgen, geçtiğimiz gün Diana Osypenko ile dördüncü evliliğini yaptı. Ünlü işletmeci ile gelin arasında 45 yaş farkı olay oldu.

BİRGEN'İN KALBİNİ ÇALDI

Çok konuşulan bu evlilikle ilgili ortaya bir ilginç detay daha çıktı. Uzun süredir Bodrum'daki çiftlik evinde gözlerden uzak yaşayan Mehmet Bey, ev işlerine kendisine yardımcı olması için bundan yaklaşık 3 sene önce model Diana Osypenko'yu işe aldı. Genç kadın, evin işleri dışında bahçedeki hayvanların bakımı gibi işlerle de ilgilendi.

ESKİ EŞİNE MUTLULUKLAR DİLEDİ

Birgen'in eski eşi Dilek Birgen önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü sosyetik "Mehmet beye mutluluklar dilemekten başka bir şey söylemem doğru olmaz. Uzun süren bir evliliğimiz oldu. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor" dedi. Sosyetik Dilek Birgen, 78 yaşında evlenen çocuklarının babasının sürpriz evliliği hakkında konuştu.

DİANA'NIN EN MUTLU GÜNÜ

Diana Osypenko, "Hayatımın en mutlu günü. Duygularımı anlatmak o kadar zor ki" dedi.