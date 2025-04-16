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Esra Erol’da da ifşa olan damat kaynana aşkında flaş gelişme: Tutuklandılar!
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Esra Erol'da da ifşa olan damat kaynana aşkında flaş gelişme: Tutuklandılar!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:52:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:54:53

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan, "nitelikli tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. Aynı suçtan kayınvalide Güldane Şahin de cezaevine gönderildi. Doğan’ın asker kaçağı olduğu da tespit edildi.

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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