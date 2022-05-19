Esra Dermancıoğlu'ndan 'Çıplaklık' itirafı: ''O halini görmek isterim''

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu oldu. Dermancıoğlu, kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verirken, 'çıplaklık' konusu ile ilgili yaptığı bir itiraf ise şoke etti.

Geçtiğimiz mart ayında, "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil." diyen Esra'ya yorum yağmıştı.

Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmamıştı. Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdunuz Esracım. Mutlu sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumuyla dikkat çekmişti.

Dermancıoğlu bu kez de açıklamalarıyla gündemde.

Ünlü oyuncu, Çağlayan'ın sorduğu pek çok soruya samimi cevaplar verdi. "Sürekli küfürlü konuşmak normal midir?" sorusuna "Normal değil" yanıtını veren Dermancıoğlu'nun çıplaklık konusunda yaptığı itiraf ise izleyenleri şaşırttı.

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN 'ÇIPLAKLIK' İTİRAFI ŞAŞIRTI!

Armağan Çağlayan'ın sorduğu "İnsanları çıplak hayal etmek normal midir?" sorusuna karşılık "Normaldir. Mesela ben insanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette." yanıtı veren Dermancıoğlu, insanların o halleriyle olan görünüşlerini merak ettiğini açıkladı.

"GÜLMEK İÇİN HAYAL EDERİM"

İnsanların tuvalette nasıl göründüklerini hayal etmenin kendisine iyi geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, "Hayal ederim gerçekten, gülmek için." ifadesiyle Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu.

"VARLIKLI BİRİNİ AL, ÇIRILÇIPLAK SOY VE UÇAKTAN AT"

"Güçlü ve varlıklı biri var diyelim. Onu al çırılçıplak soy ve uçaktan at mesela. Ben oradaki şeyle çok ilgileniyorum, orada ne yapabileceğiyle, nasıl var olacağıyla mesela." diye sözlerini devam ettiren oyuncu "O çıplaklık çok önemli. Kesinlikle hayal ederim ve normaldir." sözlerini de kullanması dikkat çekti.

Bu sözleri sonrası Esra Dermancıoğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.