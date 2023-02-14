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Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti!

Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti!
14.02.2023 23:50 - Son Güncelleme: 14.02.2023 23:55

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i de sarstı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti el ele vererek afet bölgesi için seferberken olurken sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlar ise dikkat çekti. Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu ise bu paylaşımlardan bazılarına isyan etti. "Bunu söylemek beni üzüyor" diyerek açıklamada bulunan Dermancıoğlu'na ilk destek ise Nilgün Belgin ve Belçim Bilgin'den geldi.

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